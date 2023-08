Fvg: Agrusti (Confindustria Alto Adriatico), a settembre protocollo operativo per collaborazione formativa con India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confindustria Alto Adriatico avvierà tra pochi giorni i contatti per formare nel Pordenonese lavoratori specializzati nelle materie Stem provenienti dall’India. Lo ha annunciato in una lunga intervista sul quotidiano indiano “The Daily Guardian” Michelangelo Agrusti, presidente dell’associazione che raggruppa gli imprenditori di Pordenone, Trieste e Gorizia. L'approfondimento del giornale segue l'iniziativa organizzata qualche settimana fa nella sede di Confindustria Alto Adriatico in collaborazione con Mill's per parlare di lavoro ed educazione tecnica tra India e Italia. In merito alla partnership tra i due Paesi, Agrusti ha spiegato al quotidiano che occorrerà “discutere il modus operandi con le istituzioni regionali e nazionali e organizzare un'infrastruttura ad hoc. All'inizio di settembre – ha aggiunto – lavoreremo alla stesura di un protocollo operativo, affinché entro la fine dell'anno accademico indiano possa essere presentata una proposta che dovrà garantire i molteplici aspetti discussi in Italia: logistica, alloggi, contrattualizzazione e quant'altro. Questi elementi vanno finalizzati e inclusi nella legislazione italiana sul lavoro, un percorso che potrebbe non essere semplice”, ha precisato. Agrusti si è detto possibilista sull'utilizzo dei fondi della cooperazione internazionale, eventualità di cui, ha spiegato, discuterà con il ministero degli Esteri e con l'ambasciatore italiano in India. Secondo il presidente di Confindustria Alto Adriatico, in Friuli Venezia Giulia potrebbero essere particolarmente interessati dalla collaborazione con l’India i settori metallurgico, ingegneria, logistica, elettronica, meccatronica, così come le industrie che hanno a bordo tecnologia 4.0 e, più in generale, “tutte le realtà in cui è impellente la necessità di una trasformazione digitale”. (Frt)