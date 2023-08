Roma: sfila il portafoglio a un passante e scappa, arrestato 25enne a Termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pakistano di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri a Termini. Il giovane è stato sorpreso dai militari ieri mentre correva dalla stazione, in direzione di piazza dei Cinquecento. Fermato per un controllo, il 25enne ha spintonato i carabinieri e ha tentato la fuga tuttavia, dopo pochi minuti, è stato bloccato. L'uomo nascondeva un portafoglio che aveva rubato poco prima a un passante indiano. Per questo è stato arrestato e dovrà rispondere di rapina e di resistenza a pubblico ufficiale. (Rer)