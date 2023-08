Siria: ministro Economia in Egitto per consiglio ministri Stati arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e del Commercio estero della Siria, Mohammed Samer al Khalil, si è recato al Cairo, capitale dell’Egitto, a capo di una delegazione per partecipare ai lavori della 112esima sessione del Consiglio economico e sociale dei ministri degli Stati arabi, che inizierà giovedì prossimo, 31 agosto. Lo ha riferito il quotidiano siriano “Al Watan”, secondo cui la sessione si svolgerà sotto la presidenza dello Yemen e alla presenza del segretario generale aggiunto per gli Affari economici della Lega araba, il qatariota Ali bin Ibrahim al Malki. Al centro della sessione, ci saranno diversi temi di discussione: tra questi, il seguito dell'attuazione delle decisioni del Consiglio nella sessione precedente; il dossier economico e sociale del prossimo vertice della Lega araba, che si terrà in Bahrein nel 2024; il sostegno all’economia palestinese; gli sforzi per "salvare" la stagione agricola in Sudan. (Lib)