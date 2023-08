Corea del Sud: governo approva legge di bilancio 2024, priorità a contenimento spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha approvato oggi la proposta di legge di bilancio per l'anno fiscale 2024, che prevede una spesa complessiva di 656.900 miliardi di won (497 miliardi di dollari). Si tratta dell'aumento della spesa su base annua più contenuto da quasi due decenni a questa parte, che riflette la stagnazione delle entrate fiscali del Paese. Se approvato, il bilancio proposto dal governo coreano sarà superiore del 2,8 per cento a quello dello scorso anno, che ammontava a 638.700 miliardi di won. "A causa della gestione fiscale indulgente della precedente amministrazione, il debito nazionale coreano è aumentato di 400mila miliardi di won, superando i mille miliardi di won per la prima volta lo scorso anno", ha dichiarato il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol durante la riunione di governo di oggi. "Aumentare la spesa emettendo obbligazioni di Stato rappresenterà un onere per le generazioni future e porterà a un deterioramento del rating sovrano, aumenterà le difficoltà per le aziende e per l'economia pubblica", ha aggiunto il presidente. (Git)