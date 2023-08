Kazakhstan: oggi la Giornata internazionale contro i test nucleari, si discute del film “Oppenheimer”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il film di Christopher Nolan “Oppenheimer”, incentrato sulla storia della prima bomba nucleare prodotta negli Stati Uniti, non mostra sufficientemente gli effetti dei test atomici sulle comunità locali, gli stessi subiti dalla popolazione del Kazakhstan in epoca sovietica a causa delle esplosioni nel poligono di Semipalatinsk. Lo afferma l’esperta statunitense di sicurezza delle radiazioni Margarita Kalinina-Pohl in un’intervista rilasciata al quotidiano kazakho “Astana Times” in occasione della Giornata internazionale contro i test nucleari, proclamata 14 anni fa dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Direttrice del Programma di sicurezza chimico, biologico, radiologico e nucleare (Cbrn) al Centro James Martin per gli studi sulla non proliferazione (Cns), Kalinina-Pohl sostiene che il film hollywoodiano, campione d’incassi anche in Italia in questi ultimi giorni di agosto, “si concentra sul test Trinity e sul suo successo, ma resta silente sui costi umani per i membri delle comunità locali nel Nuovo Messico, i cosiddetti ‘downwinders’”. (segue) (Res)