Kazakhstan: oggi la Giornata internazionale contro i test nucleari, si discute del film “Oppenheimer” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I capi del Progetto Manhattan non informarono le persone che abitavano nelle vicinanze del test, né gli abitanti delle isole Marshall ricevettero spiegazioni sul perché dovettero lasciare la loro terra in occasione dei test nucleari atmosferici condotti nell’Oceano Pacifico. I sovietici si comportarono allo stesso modo con la popolazione kazakha che viveva nei pressi del sito di Semipalatinsk: i test atomici furono condotti nel totale segreto, mentre venivano negati gli effetti dannosi delle radiazioni”, ricorda Kalinina-Pohl. Quasi 1,5 milioni di persone in Kazakhstan subirono gli effetti dei 456 test nucleari (340 nel sottosuolo e 116 in superficie) effettuati per oltre quattro decenni in quel poligono. Subito dopo l’indipendenza, all’inizio degli anni Novanta, il Kazakhstan decise di rinunciare al nucleare e di aderire a un regime di non proliferazione delle armi di distruzione di massa, trasferendo alla Russia quasi 1.400 testate nucleari di epoca sovietica. Kalinina-Pohl racconta di aver visitato due volte il sito di Semipalatinsk durante le sue attività all’ufficio regionale del Cns in Kazakhstan, nel 1999 e nel 2001. Quelle visite, sottolinea, “hanno avuto un profondo effetto su di me, sia personalmente che professionalmente. È stata un’esperienza che mi ha aiutato a realizzare i costi colossali dei test e l’impatto su larga scala subiti dalle persone e dall’ambiente circostante. Le voci delle vittime sono rimaste inascoltate così a lungo”. (segue) (Res)