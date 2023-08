Kazakhstan: oggi la Giornata internazionale contro i test nucleari, si discute del film “Oppenheimer” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prossimo mese di settembre nella regione si celebrerà anche il 30mo anniversario dell’iniziativa per l’istituzione della Zona centrasiatica libera da armi nucleari (Canwfz), che portò alla firma del cosiddetto Trattato di Semipalatinsk tra Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. “Gli Stati centrasiatici, in particolare Kirghizistan e Tagikistan, hanno ancora a che fare con la gestione di rifiuti radioattivi legati alle attività di estrazione dell’uranio in epoca sovietica, che continuano a rappresentare una preoccupazione di sicurezza”, aggiunge l’esperta statunitense, secondo cui l’ordine nucleare globale è ora minacciato dalla guerra in corso in Ucraina. “Funzionari ed esperti russi – ricorda - hanno formulato dichiarazioni inquietanti alludendo al possibile uso di testate nucleari. La guerra ha anche rivelato la vulnerabilità delle infrastrutture nucleari civili. Dobbiamo ripensare a come gestire la sicurezza nucleare in un ambiente geopolitico in evoluzione, specialmente quando determinate minacce arrivano da potenze nucleari”. (Res)