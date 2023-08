Somalia: missione Ua Atmis, nostro ritiro non pregiudichi progressi in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore delle operazioni della Missione di transizione dell'Unione africana in Somalia (Atmis), Zinurine Alghali, ha auspicato che i successi ottenuti sul territorio in termini di sicurezza dalle truppe dell'Ua non siano messi a repentaglio durante e dopo il loro ritiro, avviato di recente in vista del trasferimento della responsabilità sul territorio all'esercito somalo. "Vogliamo lodare gli sforzi della missione Atmis nell'attuazione del mandato", ha dichiarato Alghali da Mogadiscio, auspicando che gli sforzi di stabilizzazione non vadano persi in questa fase transitoria. Alghali e altri funzionari dell'Ua e delle Nazioni Unite sono stati in visita congiunta a Baidoa, nello Stato regionale del Sudovest, per effettuare la prima valutazione tecnica delle operazioni di ritiro in corso. (Res)