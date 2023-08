Porti: Nevi (FI), coinvolgere privati per attrarre investimenti sostenendo crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- “Forza Italia ha nel dna la convinzione che sia necessario che lo Stato si sgonfi e che si possa coinvolgere il privato per mettere a sistema le nostre autentiche ricchezze, a partire dal turismo, e cercare di migliorare i servizi erogati: accogliere più turisti nautici, per esempio, è un elemento essenziale per noi che abbiamo una Penisola circondata da coste”. Lo dichiara Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vicepresidente vicario dei deputati azzurri in un intervento su "Il Riformista". "Si può arrivare a trasformare le autorità portuali in spa – ha proseguito - mobilitando le risorse dei nostri risparmiatori. Siamo convinti che attraverso un nuovo protagonismo del privato - alleanza con privato sano - si vengano a creare le condizioni affinché vi siano più investimenti esteri e italiani, sostenendo la crescita economica del Paese. Un punto strategico è utilizzare il mare come una nostra naturale autostrada”, un “tema che avevamo sviluppato ai tempi del governo Berlusconi, investendo sulla portualità e sul mare. Il mare è un'opportunità anche dal punto di vista commerciale: l'Italia deve diventare un hub strategico per le grandi vie di comunicazione marina. Ma lo Stato non ce la fa a supportare tutto da solo: dobbiamo fare grossi investimenti, ovviamente controllando bene che non si svenda patrimonio pubblico. Senza dimenticare il discorso della portualità turistica. Solo attraverso la partecipazione del privato possiamo costruire le basi per un'altra offerta che possa attrarre il turismo nautico. Siamo convinti che all'interno del nostro partito e della maggioranza ci può essere un dibattito, perché sostenere la crescita economica del nostro Paese è un obiettivo condiviso in maniera trasversale”, conclude.(Rin)