Vaticano: Bruni, nessuna propaganda imperialista nelle parole del Papa

- Il direttore della Sala Stampa Matteo Bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha replicato alle accuse rivolte al Papa dalla Chiesa ucraina di "propaganda imperialista". Bruni ha spiegato che "nelle parole di saluto rivolte a braccio ad alcuni giovani cattolici russi negli scorsi giorni, com'è chiaro dal contesto in cui le ha pronunciate, il Papa intendeva incoraggiare i giovani a conservare e promuovere quanto di positivo c'è nella grande eredità culturale e spirituale russa, e certo non esaltare logiche imperialistiche e personalità di governo, citate per indicare alcuni periodi storici di riferimento". (Civ)