Pakistan: Alta corte di Islamabad sospende la pena dell'ex premier Khan

- L'Alta corte di Islamabad (Ihc) ha sospeso oggi la sentenza di condanna a tre anni di reclusione a carico dell'ex primo ministro e leader del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) Imran Khan. La decisione è stata assunta in risposta a un ricorso presentato dai legali dell'ex premier. La notizia è stata confermata su X (Twitter) anche dal responsabile degli affari legali del Pti, Naeem Haider Panjotha: "Il giudice capo ha accolto la nostra richiesta, sospeso la sentenza e anticipato che una decisione dettagliata verrà fornita prossimamente", ha scritto il funzionario di partito. Non è ancora chiaro, al momento, se Khan potrà lasciare immediatamente il penitenziario di Attock, dove è attualmente detenuto. (segue) (Inn)