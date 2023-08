Sicurezza: assessora Lazio, a settembre prima riunione del tavolo regionale su Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio, in una nota dichiara: "In questi anni il corpo della Polizia locale è stato troppo spesso messo in secondo piano, pur avendo un ruolo cruciale nel controllo del territorio, nella lotta al degrado e agli illeciti. Tanti Comuni del Lazio lamentano carenza di personale, scarsità di attrezzature e poche risorse. Nel mese di settembre si svolgerà la prima riunione del Tavolo tecnico-consultivo dove faremo il punto con i comandanti delle Polizie locali dei Comuni capoluogo di provincia, delle Polizie provinciali e degli altri Comuni che fanno parte: Anguillara Sabazia, Bagnoregio, Gaeta, Ponza e Sora". (segue) (Com)