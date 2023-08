Sicurezza: assessora Lazio, a settembre prima riunione del tavolo regionale su Polizia locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ricostituzione del Tavolo regionale – continua Regimenti – è stato uno dei miei primi atti da assessore. È nostra intenzione rilanciare il Corpo partendo dalla formazione, spesso inadeguata in relazione alle accresciute competenze che la Polizia locale ha acquisito nel tempo. Abbiamo bisogno di agenti sempre più preparati per rispondere alle crescenti necessità dei cittadini. Una Polizia locale nel pieno della sua operatività è la migliore garanzia per il contrasto all’illegalità e al degrado. L’obiettivo della Regione Lazio, è la tutela della sicurezza dei cittadini", conclude l’assessore. (Com)