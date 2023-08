Libia: media, ministra Esteri ripara a Londra dalla Turchia dopo incontro con omologo Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale (Gun) libico, Najla el Mangoush, è volata a Londra dalla Turchia, dopo aver lasciato in fretta e furia la Libia dopo che il premier di Tripoli, Abdulhamid Dabaiba, l'ha sospesa, in seguito all’incontro con il capo della diplomazia di Israele, Eli Cohen, avvenuto a Roma la scorsa settimana. Lo riferisce il sito d'informazione libico "Al Wasat", spiegando che l’Agenzia per la sicurezza interna “ha inserito il nome della politica libica nell’elenco delle persone a cui è vietato viaggiare” e che la ministra si sarebbe imbarcata su un jet per Istanbul dall’aeroporto Mitiga di Tripoli “senza passare per i canali ufficiali”. Secondo il decreto numero 368 pubblicato sulla pagina Facebook libica “Hakomitna” (“Il nostro governo”), il primo ministro ha formato una commissione d’inchiesta che dovrà riferire sull’incontro tra Mangoush e Cohen entro pochi giorni. L’incarico di ministro degli Esteri libico è stato temporaneamente affidato a Fattehalla Elzini, finora alla guida del dicastero della Gioventù. Intanto, proteste anti-israeliane, contro la ministra e contro lo stesso premier Dabaiba si sono svolte in diverse città libiche. Da parte sua, il parlamento libico con sede nell'est della Libia ha tenuto una riunione d'emergenza per discutere dell'incontro a Roma, definito come “un crimine contro il popolo libico”. (segue) (Res)