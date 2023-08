Libia: media, ministra Esteri ripara a Londra dalla Turchia dopo incontro con omologo Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Mangoush ha ribadito in una nota del ministero degli Esteri il “suo pieno impegno nei confronti delle questioni delle nazioni arabe e islamiche, prima fra tutte la causa palestinese”, sottolineando “la ferma e irreversibile posizione per a Gerusalemme come capitale eterna della Palestina”. Una nota del dicastero libico definisce “casuale, informale e non preparato” l’incontro avvenuto a Roma con il capo della diplomazia israeliana Cohen e con “il ministro degli Esteri italiano” Antonio Tajani. Un incontro nel quale non ci sarebbero state “discussioni, accordi o consultazioni”. Anzi, la ministra libica avrebbe “affermato in modo chiaro e inequivocabile le costanti della Libia nei confronti della questione palestinese”, rinnovando il “rifiuto totale e assoluto della normalizzazione con l’entità sionista e affermando ancora una volta che la sua posizione è ferma nei confronti della causa palestinese e del popolo fraterno palestinese”. (segue) (Res)