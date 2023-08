Libia: media, ministra Esteri ripara a Londra dalla Turchia dopo incontro con omologo Israele (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dello Stato ebraico ha dato notizia domenica, 27 agosto, del primo incontro in assoluto tra i ministri degli Esteri di Israele e Libia, confermando quanto pubblicato in precedenza dal sito web d’informazione “Ynet”. Cohen e Mangoush, stando al comunicato diffuso dai media israeliani, hanno discusso delle possibilità di cooperazione per preservare i siti del patrimonio ebraico in Libia, dell’invio di aiuti umanitari israeliani, di progetti nell’agricoltura, della gestione dell’acqua e altro ancora. Cohen ha definito l'incontro “storico” e un “primo passo” nella creazione di legami tra i paesi. Intanto, fonte diplomatica israeliana ha criticato la decisione di rendere pubblica la notizia dell’incontro. “Questo è indice del dilettantismo con cui vengono gestite le relazioni internazionali. D’ora in poi i paesi che non hanno relazioni diplomatiche con Israele avranno paura di mantenere contatti segreti per il timore di farsi ingannare, visto che è stato dimostrato che la parte israeliana non sa come mantenere segreti gli incontri", riferisce la fonte a “Ynet”. (segue) (Res)