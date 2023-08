© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Milano la Polizia di Stato è intervenuta in via Esterle per sgomberare lo stabile di proprietà del Comune di Milano che, occupato da anni, a seguito di regolare bando, è stato assegnato alla Casa della Cultura Islamica per la realizzazione di una moschea. (Foto: Questura di Milano) (Rem)