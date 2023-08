Salerno: furti in casa e negozi, sgominata banda di georgiani - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- La Polizia di Stato sta eseguendo il fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno nei confronti di diversi soggetti di nazionalità georgiana, la maggior parte irregolari sul territorio nazionale, indagati per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, furti in abitazione, furti in esercizi commerciali nonché ricettazione. Nell'arco di 8 mesi la consorteria criminale ha sottratto preziosi, orologi di pregio e prodotti di elettronica di alta gamma per un importo pari a 100.000 euro. Parte della refurtiva è stata recuperata nel corso delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Salerno.(Rin)