Legge Bilancio: Albano, no austerità ma ritorno della politica

- Per la legge di Bilancio "non si parla di spending review, austerità o tagli ma piuttosto, come ha chiarito il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di un ritorno della politica". Lo afferma il sottosegretario all'Economia e Finanze Lucia Albano su "Radio Anch'io" commentando il Consiglio dei ministri di ieri. "È stato chiesto ai ministri - continua - di rivedere le voci di spesa che derivano dal passato destinate a interventi non condivisibili da questo governo per indirizzarle su tematiche in linea con la nostra politica. Ricordiamo che - spiega - stiamo ancora pagando in maniera pesante il disastro del Superbonus 110 per cento. Le direttrici della prossima manovra saranno sicuramente la crescita, la difesa del potere d'acquisto delle famiglie e la natalità". Infine, conclude Albano, "per conoscere con esattezza le risorse disponibili per la prossima legge di bilancio bisognerà attendere la Nadef, prevista per fine settembre". (Rin)