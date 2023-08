Siria: violenti scontri armati a nord di Lattakia, uccisi 2 militari governativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di almeno due morti e sei feriti il bilancio tra le file delle forze filo-governative siriane di violenti scontri con i gruppi armati ribelli a nord di Latakkia, in Siria. Secondo l’Osservatorio siriano per i di ritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma presente sul territorio con una rete di informatori, il confronto con armi leggere e medie ha visto da un lato le fazioni della sala operativa dell’opposizione Al Fateh al Mubin, dall’altro i militari governativi e i miliziani alleati degli Hezbollah libanesi. Questi ultimi, in particolare, avrebbero cercato di infiltrarsi in territorio nemico e gli scontri sarebbero ancora in corso. In base a un conteggio ad opera del Sohr, almeno 344 soldati, i miliziani e i civili uccisi da inizio anno nell’area “Putin-Erdogan”, una zona cuscinetto concordata dai presidenti di Russia e Turchia con l’accordo di Sochi del 2018, che separa (o, almeno, finora aveva separato) le regioni controllate dai gruppi armati legati ad Ankara da quelle sotto il controllo delle Forze armate di Damasco. (Res)