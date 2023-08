Regno Unito: ministro Esteri Cleverly in visita in Cina il 30 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, si recherà in visita in Cina nella giornata di mercoledì. Lo riferisce il quotidiano "The Guardian", riprendendo quanto reso noto dal ministero degli Esteri cinese. “Ci auguriamo che la parte britannica e quella cinese lavorino insieme per sostenere lo spirito di rispetto reciproco, avere scambi approfonditi, migliorare la comprensione e portare avanti lo sviluppo stabile delle relazioni sino-britanniche”, ha detto in conferenza stampa il portavoce della diplomazia cinese, Wang Wenbin. Si tratta della prima visita di un ministro degli Esteri del Regno Unito in Cina negli ultimi cinque anni, un periodo in cui i rapporti tra i due Paesi sono diventati più tesi. (Rel)