Libano: media, inviato statunitense Hochstein atteso domani a Beirut

- L’inviato e mediatore degli Stati Uniti, Amos Hochstein, è atteso a Beirut domani, mercoledì 30 agosto. Lo riferisce il quotidiano libanese “An Nahar”, secondo cui la visita di Hochstein si concentrerà sul fascicolo della demarcazione dei confini terrestri. L’inviato Usa incontrerà il presidente del parlamento Nabih Berri, il primo ministro uscente Najib Miqati, il ministro degli Esteri uscente Abdallah Bou Habib e il comandante in capo dell'Esercito, il generale Joseph Aoun. Il diplomatico statunitense potrebbe recarsi anche nel sud del Libano, dove sarà informato sullo stato delle esplorazioni di gas offshore nel Blocco 9 – avviate proprio a seguito dell’accordo con Israele sui confini marittimi raggiunto sotto la sua mediazione. Da segnalare, inoltre, che la visita di Hochstein nel sud del Libano avverrà in un momento in cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è impegnato a discutere e approvare il rinnovo annuale della missione della Forza di interposizione Onu che opera in loco (Unifil). (Lib)