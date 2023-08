Roma: con la scusa del finto incidente truffano anziana, 42enne in manette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si ferma l'attività della Polizia di Stato volta al contrasto delle truffe agli anziani. Destinatario dell'ennesima misura cautelare un 42enne di origini campane. La vicenda è iniziata durante l'inverno scorso, quando a casa di una ultraottantenne è arrivata la classica telefona: "sono un appartenente delle Forze dell'ordine ed un suo familiare è in stato di fermo per aver causato un incidente stradale", seguita a breve da un'altra chiamata di un sedicente avvocato che, con toni perentori e minacciosi, ha convinto la vittima a consegnare ad un suo incaricato – che nel frattempo si era materializzato alla porta - il bancomat ed il Pin, assicurandole che il denaro sarebbe servito a pagare la cauzione del familiare arrestato. Immediato il prelievo di 2 mila euro da un vicino sportello automatico. (segue) (Rer)