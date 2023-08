Romania: ministro Difesa in Spagna per riunione informale con omologhi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Romania, Angel Tilvar, partecipa oggi e domani a Toledo (Spagna), alla riunione informale dei ministri della Difesa dell'Unione europea, evento che sarà aperto dal una sessione di lavoro dedicata al contributo dell'Ue agli impegni di sicurezza per l'Ucraina e, successivamente, all'analisi dell'impatto regionale e globale della guerra di aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina. Secondo un comunicato del ministero di Bucarest, a margine dell'evento, il ministro della Difesa parteciperà alla seconda riunione del comitato direttivo del Centro satellitare dell'Ue (Eu SatCen), a Torrejon. Allo stesso tempo, a margine del consiglio informale, il ministro romeno firmerà, insieme all'omologa dei Paesi Bassi Kajsa Ollongren e af un rappresentante della Lockheed Martin, la lettera di intenti riguardante la creazione del Centro di addestramento F-16 in Romania. Tilvar incontrerà infine l'omologa spagnola, Margarita Robles , con la quale discuterà delle missioni Psac in Africa, la situazione della sicurezza sul fianco orientale della Nato e nella regione del Mar Nero nonché aspetti riguardanti la cooperazione bilaterale. (Rob)