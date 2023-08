Libano: media, ministro Esteri iraniano atteso a Beirut per visita non annunciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hussein Amir-Abdollahian, si recherà in visita a sorpresa in Libano questa settimana. Lo riferisce il quotidiano libanese “Nidaa al Watan”, aggiungendo che il titolare della diplomazia di Teheran è atteso a Beirut dopo aver visitato l’Arabia Saudita - Paese che come al pari dell’Iran ha una profonda influenza sulle dinamiche politiche libanesi - il 17 agosto scorso. Una visita, quella del ministro iraniano nel Regno arabo sunnita del Golfo, pubblicamente criticata da Hezbollah, il “Partito di Dio” guidato dal clerico sciita libanese Hassan Nasrallah. Al punto che, secondo “Nidaa al Watan”, “Teheran è stata costretta a inviare l'assistente di Amir-Abdollahian per l’Asia settentrionale e l’Africa occidentale, Mahdi Shushtari, per chiedere a Nasrallah di abbassare i toni”. (Lib)