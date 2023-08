Vela: la Sardegna si prepara al campionato del mondo Rs 21 dal 27 al 30 settembre a Porto Rotondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Porto Rotondo si prepara ad ospitare, dal 27 al 30 settembre organizzato dal locale Yacht Club, l’evento più importante nel panorama della vela sportiva dedicata ai monotipi a chiglia. Parliamo del Campionato del Mondo RS21 una manifestazione di altissimo livello, per la prima volta in Italia, che esalterà il territorio con emozioni e momenti di grande sport. Il Golfo di Cugnana diventerà teatro naturale di uno spettacolo senza precedenti, con oltre 500 presenze tra atleti in gara, accompagnatori e tecnici. Saranno presenti, stando ai numeri del Campionato del Mondo 2022, equipaggi provenienti da almeno 15 nazioni per un totale di circa 70 barche in acqua. E mentre nel week end appena trascorso, sul Lago di Garda, è stato assegnato il titolo italiano di classe, nelle acque di Porto Rotondo l’unico team sardo si sta allenando per la grande sfida mondiale di fine settembre. (segue) (Rsc)