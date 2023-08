Vela: la Sardegna si prepara al campionato del mondo Rs 21 dal 27 al 30 settembre a Porto Rotondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta della squadra agonistica Nox Oceani, che correrà il Campionato del Mondo con tre equipaggi formati da atleti del territorio. Tra questi, uno in particolare, merita attenzione: è quello composto da giovani velisti olbiesi, tutti under 23, che daranno il massimo per conquistare il primato di categoria. Sono Andrea De Matteis, Francesco Columbano, Laura Murineddu, Salvatore Garippa, Giorgio Nocella e Riccardo Serra. Le altre due barche del team vedranno invece impegnati gli atleti Antonello Ciabatti, Alessandro Balzani, Costantino Cossu, Giuseppe Marras, Andrea Nocella, Luca Giovannini e Ferdinand Palomba. A coordinare la preparazione del team è Camillo Zucconi, coach e plurititolato velista di Palau, che sta dirigendo le sessioni di allenamento dei tre equipaggi Nox Oceani. (segue) (Rsc)