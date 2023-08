Vela: la Sardegna si prepara al campionato del mondo Rs 21 dal 27 al 30 settembre a Porto Rotondo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo dieci anni di attesa - racconta la fondatrice di Nox Oceani e componente della commissione sostenibilità della Classe RS21 Francesca de Natale - torna a Porto Rotondo un evento di portata mondiale. Il nostro team parteciperà con tre barche, le uniche sarde, con l’obiettivo primario di coinvolgere e sostenere i giovani nell'amore per il mare e la vela, sport che raggruppa in sé tanti insegnamenti come il rispetto per l’ambiente e la disciplina, valori che quotidianamente vengono trasmessi ai nostri atleti. Il nostro benessere è direttamente collegato con quello dell’ambiente e per questo è molto importante rispettare la natura. Questo mondiale dedicato agli RS21, la prima classe velica al mondo a promuovere il “manifesto della sostenibilità” per affermare il proprio impegno a favore dell'ambiente e dei valori dello sport, sarà una valida dimostrazione”. (Rsc)