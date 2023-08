Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima parte del giorno cielo nuvoloso o molto nuvoloso con schiarite via via più ampie su Alpi e settori occidentali della regione, in estensione verso est tra il pomeriggio e la sera. Al mattino piogge e rovesci residui su bassa pianura specie orientale, Appennino e settori alpini; dal pomeriggio residui piovaschi in progressivo esaurimento. Temperature minime i pianura comprese tra 14 e 19°C, massime tra 25 e 30°C. (Rem)