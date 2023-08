© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sereno o poco nuvoloso salvo residui addensamenti al mattino sulla pianura orientale. Isolati rovesci o temporali pomeridiani su Appennino e Prealpi centro-orientali, non escluso un breve interessamento della bassa pianura orientale; rapido miglioramento in serata. Temperature minime in pianura intorno a 17°C, massime intorno a 28°C. (Rem)