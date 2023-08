Guatemala: Osa, “senza fondamento” sospensione personalità giuridica movimento Semilla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha chiesto che vengano prese misure di protezione a favore del presidente eletto del Guatemala, Bernardo Arevalo, del movimento Semilla, e della sua vice Karin Herrera. Secondo l’organismo indipendente dell’Osa i due si trovano “in una situazione grave e urgente di rischio di danno irreparabile ai loro diritti”. La coppia presidenziale, recita un comunicato della Cidh, è soggetta a stigmatizzazione, molestie, bullismo, esposizione pubblica dei loro dati personali attraverso piattaforme virtuali, nonché minacce che includono l’esistenza di due piani per attentare alla loro vita e alla loro integrità, uno addirittura notificato dalla procura. (segue) (Was)