Guatemala: Osa, “senza fondamento” sospensione personalità giuridica movimento Semilla (3)

- Sociologo di 64 anni, Arevalo de Leon ha ottenuto il 58 per cento dei voti, contro il 37,2 per cento andato alla sfidante, la candidata conservatrice Sandra Torres, l’ex moglie di Alvaro Colom, presidente del Guatemala dal 2008 al 2011. Arevalo, candidato del nuovo movimento Semilla, è figlio dell'ex presidente Juan José Arevalo Bermejo (1945-1951). Il suo mandato, con Karin Herrera in qualità di vice, inizierà il 14 gennaio del 2024. Il voto è stato preceduto da un intenso scontro politico-istituzionale. Chiuse le urne per il primo turno, le autorità elettorali hanno accolto un ricorso e sospeso la proclamazione dei risultati, ufficializzati solo dopo giorni di attesa. A metà luglio, la Procura speciale contro l'impunità (Feci) ha sospeso la personalità giuridica di Semilla, denunciando presunte irregolarità sulla raccolta firme degli iscritti. Contro la decisione si è pronunciata la Corte costituzionale, ricordando che nessun partito può essere sospeso nel pieno di un processo elettorale, e mettendo comunque al sicuro la candidatura di Arevalo. (segue) (Was)