Guatemala: Osa, “senza fondamento” sospensione personalità giuridica movimento Semilla (4)

- Il braccio di ferro tra la Procura contro l'impunità e gli altri poteri dello Stato, tuttavia, è andato avanti. Cercando prove della falsificazione dell'anagrafe elettorale, il titolare della Feci, Rafael Curruchiche, ha disposto per due volte la perquisizione del Tse, mentre il giudice Fredy Orellana – lo stesso che aveva convalidato la sospensione della personalità giuridica di Semilla – ha emesso un ordine di cattura contro una funzionaria dello stesso tribunale. Le azioni della procura guatemalteca sono da tempo nel mirino delle autorità statunitensi: la Casa Bianca ha emesso a maggio 2022 sanzioni nei confronti della procuratrice generale, Consuelo Porras, per partecipazione "in fatti significativi si corruzione", al pari di Curruchiche. (segue) (Was)