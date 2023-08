Usa-Giappone: Washington approva vendita di missili aria-terra a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha approvato una potenziale fornitura di missili aria-terra al Giappone per un valore complessivo di 104 milioni di dollari. Lo ha riferito ieri il dipartimento di Stato Usa. L'Agenzia per la cooperazione alla sicurezza nazionale ha informato della decisione il Congresso federale Usa, affermando che la fornitura dei missili servirebbe a rafforzare la sicurezza "di un importante alleato che è una forza di stabilità politica e progresso economico nella regione dell'Indo-Pacifico". La fornitura riguarderebbe in particolare missili da crociera aria-terra a bassa osservabilità Jassm-Er. Si tratta di una categoria di armi di cui Tokyo non si è mai dotata in passato, in ossequio al principio del pacifismo sancito dall'articolo 9 della sua Costituzione post-bellica, sostanzialmente abbandonato alla fine dello scorso anno con una storica revisione delle linee guida sulla difesa nazionale. Una volta forniti al Giappone, i missili potrebbero essere lanciati dai caccia F-15 e da altri velivoli in dotazione alla Forza aerea di autodifesa. (Git)