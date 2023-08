Giappone: Gcap, Tokyo progetterà missile per il futuro caccia di sesta generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone progetterà un nuovo missile aria-aria a lungo raggio per il caccia di sesta generazione sviluppato assieme a Regno Unito e Italia nell'ambito del programma Global Combat Air Programme (Gcap). Lo hanno anticipato fonti governative giapponesi citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui Tokyo punta a dotare il futuro aereo da combattimento del nuovo missile non appena il velivolo entrerà in servizio nel Paese asiatico, attorno al 2035. La decisione di dotare la versione giapponese del futuro aereo da combattimento di missili sviluppati a livello nazionale sarebbe il frutto di uno studio effettuato assieme al Regno Unito, che vi ha riscontrato una soluzione più conveniente in termini di costi e prestazioni rispetto alla fornitura a Tokyo del missile Meteor, sviluppato dal consorzio Mbda e destinato alle forze aeree di diversi Paesi europei. La fonte citata da "Kyodo" a precisato che il Giappone potrebbe comunque decidere in un secondo momento di adottare i medesimi sistemi d'arma che saranno utilizzati dal Regno Unito e dall'Italia. (segue) (Git)