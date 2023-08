Corea del Nord: Kim Jong-un sollecita rafforzamento marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha visitato oggi il Comando navale dell'Armata del popolo coreano in occasione della Giornata della Marina. Lo riferiscono i media di Stato, che pubblicano foto di una rivista militare effettuata da Kim, e riportano la sua sollecitazione a rafforzare le forze navali del Paese. Durante un discorso tenuto per l'occasione, il leader nordcoreano ha ricordato che i "capibanda" Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone hanno "annunciato esercitazioni militare congiunte regolari": un apparente riferimento al vertice dei leader dei tre Paesi che si è tenuto il 18 agosto a Camp David, culminato in un accordo per il rafforzamento della cooperazione trilaterale militare ed economica. "A causa delle sconsiderate mosse provocatorie degli Usa e di altre forze ostili, le acque attorno alla Penisola coreana sono state trasformate nel maggior sito di concentrazione di mezzo militari al mondo, nelle acque più instabili col rischio di una guerra nucleare", ha dichiarato Kim. (segue) (Git)