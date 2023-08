Usa: incendi a Maui, compagnia energetica respinge accuse della contea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il distributore di energia elettrica delle Hawaii, Hawaiian Electric Company, ha riconosciuto che il devastante incendio che nelle scorse settimane ha ridotto in cenere l'isola di Maui è stato innescato dalle linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica della compagnia, ma ha anche imputato ai vigili del fuoco di aver trascurato il rogo, lasciando che si propagasse sino a divenire incontrollabile. In un comunicato diffuso nella notte di domenica, Hawaiian Electric Company ha definito "irresponsabile sul piano fattuale e legale" l'accusa rivoltale dalla contea di Maui, secondo cui l'utility avrebbe dovuto interrompere la fornitura di energia in considerazione dei venti secchi e intensi che hanno spazzato l'isola all'inizio di questo mese, alimentando le fiamme. L'azienda ha ricordato di aver interrotto le forniture di energia elettrica per sei ore dopo lo scoppio del secondo incendio, l'8 agosto, e ha accusato i vigili del fuoco di aver abbandonato la scena del primo rogo, sostenendo che la situazione fosse sotto controllo. Il bilancio dei roghi che hanno devastato l'isola è di almeno 115 vittime e 2mila infrastrutture rase al suolo. (Was)