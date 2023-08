Ucraina: "Wall Street Journal", Usa e alleati discutono assistenza militare a lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e gli alleati europei di Washington stanno preparando piani per garantire l'assistenza militare a lungo termine all'Ucraina, nel tentativo di scongiurare una vittoria militare della Russia sul campo e di persuadere il Cremlino che il sostegno dei Paesi occidentali a Kiev non verrà meno. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui l'iniziativa poggia sugli impegni assunti in occasione del vertice dei leader del G7 ospitato a maggio dal Giappone, e di quello dei Paesi Nato in Lituania, il mese scorso. Al momento - precisa il quotidiano - le discussioni sul sostegno militare a lungo termine sono oggetto di negoziati bilaterali con l'Ucraina da parte di Stati Uniti e Regno Unito. Già 18 Paesi non G-7, inclusi Svezia e Paesi Bassi, hanno aderito all'impegno del gruppo a sostenere l'Ucraina nel lungo termine. Nell'immediato, l'obiettivo della Casa Bianca sarebbe di dissuadere la Russia dal protrarre il conflitto in attesa di una presidenza Usa meno ostile. Per questa ragione - prosegue il quotidiano - Washington e gli alleati starebbero studiando misure tese a "blindare" gli impegni per impedire che i prossimi governi occidentali possano disattenderli, specie in vista di un possibile ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump. (Was)