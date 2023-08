Fmi: direttrice Georgieva in visita da domani in Cina, Indonesia e India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice operativa del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, visiterà la Cina da domani, e farà poi tappa in Indonesia e in India in occasione dei vertici dell'Associazione della nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e del G20. Lo ha annunciato oggi un portavoce del Fondo. "La direttrice operativa visiterà la Cina dal 30 agosto al 3 settembre per condurre discussioni bilaterali con la leadership del Paese", ha spiegato il portavoce, aggiungendo che Georgieva sarà poi a Giacarta per il vertice dell'Asean e a Nuova Delhi per quello del G20. Il mese scorso il Fondo monetario ha rivisto leggermente al rialzo la previsione di crescita dell'economia globale per il 2023, portandola al 3 per cento in considerazione di una resilienza dell'attività economica superiore alle previsioni precedenti. Per la Cina la previsione relativa al 2023 è rimasta invariata al 5,2 per cento. Il Fondo ha avvertito però che sulle prospettive di crescita globali permangono rischi a medio termine. (Was)