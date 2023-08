Imprese: 3M approva patteggiamento da 6 miliardi di dollari su danni all'udito dei veterani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di 3M ha approvato un piano per un patteggiamento da sei miliardi di dollari teso ad archiviare il contenzioso secondo cui auricolari prodotti dal conglomerato statunitense avrebbero causato danni all'udito dei veterani. L'accordo potrebbe portare all'archiviazione di un'altra delle cause giudiziarie intentate ai danni del colosso statunitense: secondo anticipazioni del quotidiano "Wall Street Journal", i sei miliardi di dollari verrebbero pagati nel corso di diversi anni, e costituirebbero un esborso significativamente inferiore alla cifra compresa tra 10 e 15 miliardi di dollari prevista da diversi analisti. La notizia dei termini del possibile accordo hanno spinto il titolo di 3M ad un forte rialzo in borsa nella giornata di ieri. La causa riguarda gli inserti auricolari forniti alle forze armate statunitensi da Aearo Tecnologies - una azienda che 3M ha acquisito nel 2008 - che non avrebbero fornito la protezione acustica pubblicizzata dal produttore, causando danni all'udito dei militari. 3M sostiene che gli auricolari funzionino correttamente se impiegati con il "necessario addestramento". (Was)