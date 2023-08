Giappone: capo Forze autodifesa, capacità attuali inadeguate a mantenere sicurezza del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di autodifesa del Giappone non dispongono di mezzi sufficienti a mantenere la sicurezza del Paese alla luce dell'evoluzione delle sfide regionali e globali. Lo ha dichiarato nel corso di una intervista al quotidiano "Nikkei" il generale Yoshihide Yoshida, capo dello stato maggiore congiunto delle forze armate giapponesi. Yoshida ha sottolineato l'importanza di lavorare al rafforzamento delle capacità delle Forze di autodifesa, evidenziando in particolare il coordinamento con i Paesi alleati del Giappone e con il settore privato, e menzionando apertamente la necessità di appoggiarsi al deterrente nucleare degli Stati Uniti. "Con le nostre attuali capacità non possiamo mantenere la sicurezza del Giappone. Per questa ragione è stata assunta la decisione di aumentare la spesa per la Difesa al 2 per cento del prodotto interno lordo e di rafforzare significativamente le nostre capacità sulla base dei tre documenti chiave relativi alle politiche di difesa", ha detto Yoshida riferendosi alle linee guida sulla sicurezza nazionale riformate dal governo giapponese alla fine dello scorso anno. Il generale ha ammesso che l'opinione pubblica giapponese, tradizionalmente ancorata al pacifismo costituzionale, non ha ancora maturato una comprensione "dell'ambiente strategico affrontato dal Giappone": "La comunità internazionale si trova ad un bivio critico per prevenire mutamenti unilaterali dello status quo tramite la forza, e mantenere un ordine internazionale basato sulle regole. Il Giappone si trova in prima linea in questa lotta nell'Indo-Pacifico", ha dichiarato Yoshida. (segue) (Git)