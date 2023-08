Giappone: capo Forze autodifesa, capacità attuali inadeguate a mantenere sicurezza del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capo di stato maggiore, comunque, la percezione delle forze armate da parte dei giapponesi sta cambiando rapidamente, complici anche l'invasione russa dell'Ucraina e le provocazioni della Corea del Nord. Quanto all'Ucraina, Yoshida ha dichiarato, con un palese riferimento a Taiwan, che Tokyo "non può ignorare la possibilità che una crisi simile si verifichi vicino al Giappone, e siamo fortemente preoccupati da questa prospettiva". La risposta, ha aggiunto il generale, non può che passare da "un fondamentale rafforzamento delle nostre capacità difensive" e "dal sostegno alla deterrenza estesa, anche attraverso strategie che includano le armi nucleari statunitensi". Proprio per quanto riguarda la cosiddetta "deterrenza estesa", Yoshida ha sottolineato che Tokyo conduce "un dialogo approfondito con gli Stati Uniti sin dal 2010" per assicurare "l'estensione dell'ombrello nucleare statunitense sul Giappone" in caso di crisi. "Alla fine di giugno, abbiamo concordato di condividere maggiori informazioni, migliorare la qualità delle nostre esercitazioni congiunte e rafforzare la nostra risposta missilistica". Infine, per quanto riguarda il piano prettamente nazionale, il generale ha affermato che le Forze di autodifesa devono "dimostrare le loro capacità di monitoraggio e raccolta d'intelligence in tempo di pace" e "mantenere il vantaggio tecnologico": entrambe le priorità, ha spiegato Yoshida, dipenderanno dalla capacità di rafforzare e semplificare la cooperazione con il settore privato, accelerando in particolare lo sviluppo e il collaudo di nuovi sistemi d'arma. (Git)