Brasile: Lula firma decreto che prevede tassazione fondi investimento e paradisi fiscali (2)

- Il disegno di legge sulle società offshore prevede invece una tassazione annuale dei redditi da capitali investiti all'estero, con aliquote progressive dallo 0 al 22,5 per cento. Attualmente, il capitale investito all'estero viene tassato solo quando viene riscattato e riportato in Brasile. Il testo introduce inoltre il concetto di tassazione dei trust, finora non disciplinato dalla legislazione brasiliana. Questa modalità si riferisce ad un rapporto giuridico in cui il proprietario dell'eredità trasferisce i suoi beni ad una terza persona affinché li amministri. In pratica si tratta di un provvedimento di pianificazione patrimoniale, che riduce il pagamento delle tasse e favorisce anche la distribuzione dell'eredità in vita. La nuova legge prevede la possibilità per il contribuente di aggiornare il valore dei propri beni e diritti all'estero al valore di mercato al 31 dicembre 2023 e di tassare la plusvalenza con l'aliquota del 10 per cento, invece del 15 per cento previsto dalla normativa vigente. (segue) (Brb)