Usa: milioni di persone private della copertura sanitaria Medicaid

- Il governo degli Stati Uniti sta privando milioni di persone dell'accesso al programma federale di assistenza sanitaria Medicaid. Lo scrive il quotidiano "The Hill", secondo cui il processo, in corso da pochi mesi, ha già privato della copertura sanitaria circa 5,5 milioni di persone, tra cui quasi un milione di bambini. Il quotidiano rilancia una stima dell'ente di ricerca sulla sanità Kff, secondo cui al culmine di questo processo, ben 24 milioni di persone verranno private dell'assistenza sanitaria dal governo federale. Si tratterebbe in molti casi di persone che godono dei requisiti per beneficiare del programma, ma che ne sono stati espulsi per "ragioni amministrative", come l'assenza di documenti o la loro errata compilazione. (Was)