Brasile: Lula firma decreto su tassazione fondi investimento, off-shore e trust

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha firmato un decreto esecutivo che prevede la tassazione tra il 15 e il 22,5 per cento sugli utili dei fondi di investimento esclusivi, e un disegno di legge che prevede una tassazione sui capitali dei brasiliani investiti nei paradisi fiscali (offshore e trust). I fondi esclusivi sono quelli che contano un solo azionista, richiedono un investimento minimo di 10 milioni di real (1,9 milioni di euro) e hanno con un costo di gestione fino a 150.000 real (28.500 euro) all'anno. Secondo le stime del governo federale, sono 2.500 i brasiliani che possiedono risorse investite in questi fondi, con un capitale investito complessivo di 756,8 miliardi di real (145 miliardi di euro) pari al 12,3 per cento dei fondi del Paese. Il decreto sui fondi di investimento stabilisce che la riscossione verrà effettuata due volte l'anno a differenza di quanto avviene attualmente, con la tassazione imposta solo al momento del riscatto dell'investimento. (segue) (Brb)