Usa-Russia: dipartimento di Stato, accuse a carico di Robert Shonow del tutto prive di fondamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha reagito con una nota all'incriminazione da parte delle autorità giudiziarie russe di Robert Robertovich Shonow, dipendente del consolato statunitense a Vladivostok arrestato lo scorso maggio con l'accusa di essere una spia di Washington, e di aver trasmesso informazioni sul conflitto in Ucraina a diplomatici statunitensi. Secondo il dipartimento di Stato, le accuse a carico dell'uomo, cittadino russo, sono "del tutto prive di fondamento": "Come affermato in precedenza, il signor Shonow era impiegato da un'azienda che forniva servizi all'ambasciata (Usa) a Mosca in stretta conformità con le leggi e i regolamenti della Russia". Nella nota, il dipartimento di Stato commenta anche la presunta convocazione di due funzionari diplomatici statunitensi in Russia per interrogatori da parte del Servizio di sicurezza federale (Fsb) di quel Paese: "Protestiamo con forza contro i tentativi dei servizi di sicurezza della Russa (...) di intimidire e molestare i nostri dipendenti. La Russia è obbligata dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche a trattare i funzionari diplomatici col rispetto adeguato, e ad assumere tutte le misure adeguate per impedire attacchi alla loro persona, libertà o dignità, e ci aspettiamo l'adempimento di tali obblighi". (Was)