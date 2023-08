Brasile: governo finanzierà export imprese in Argentina con un fondo da 600 milioni di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Banco do Brasil garantirà le esportazioni brasiliane, la Caf garantirà il Banco do Brasil. È stata questa la soluzione proposta dalla Caf per ripristinare il flusso commerciale senza che l'Argentina rinunciasse alle riserve internazionali", ha detto Haddad. evidenziando il 14 settembre ci sarà un nuovo incontro con i responsabili della banca Caf per concludere l'accordo. Il vertice di oggi era stato convocato a Brasilia per cercare alternative all'uso del dollaro nel commercio tra i due Paesi. L'Argentina sta attraversando una grave crisi finanziaria che ha generato una carenza di riserve di dollari, al punto da rendere difficile l'acquisto di prodotti brasiliani. Per evitare difficoltà alle imprese nazionali e aiutare il Paese vicino, il governo del Brasile ha adottato una serie di iniziative. (segue) (Brb)