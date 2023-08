Brasile: governo finanzierà export imprese in Argentina con un fondo da 600 milioni di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massa, che nel pieno della campagna elettorale ha annunciato domenica un pacchetto di riforme e incentivi all'economia, ha concentrato l'attenzione sui meccanismi per effettuare scambi commerciali senza ricorrere al dollaro, con l'aiuto del Brasile. Nelle settimane scorse si era infatti già parlato della possibilità che il governo Lula potesse varare un programma di finanziamento anticipato delle esportazioni in Argentina, misura che avrebbe garantito la continuità del flusso dal Brasile senza che i vicini dovessero ricorrere al biglietto verde. Al vertice dei Brics tenuto a Johannesburg, quello che ha deciso l'ingresso di Buenos Aires nel blocco e messo in agenda il varo di un meccanismo di scambi con monete locali, il ministro Haddad aveva anche aperto all'idea di accettare lo yuan, divisa di cui l'Argentina dispone grazie a un accordo di swap con la Cina. (Brb)