Giappone: F-35 in Australia per esercitazione congiunta, primo schieramento all'estero

- Due cacciabombardieri F-35A della Forza aerea di autodifesa del Giappone sono atterrati ieri nella base aerea della Forza aerea reale australiana (Raaf) a Tindal, nel nord dell'Australia, per prendere parte a una esercitazione aerea congiunta. Si tratta del primo schieramento all'estero dei caccia di quinta generazione da parte delle forze armate giapponesi, in un contesto di crescente cooperazione militare tesa al contenimento strategico della Cina nell'Indo-Pacifico. L'Australia è stato il primo Paese ad aver firmato col Giappone un Accordo di accesso reciproco, che definisce le norme per la conduzione di esercitazioni e altre operazioni militari congiunte sui territori dei rispettivi Paesi. Le disposizioni sono per molti versi simili a quelle previste dallo Status of Forces Agreement, che regola l'alleanza militare tra il Giappone e gli Stati Uniti. (Git)