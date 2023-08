Imprese: gruppo comunicazioni cinese Guodong raccoglie 150 milioni di dollari da fondo mediorientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guodong Network Communication Group, fornitore cinese di infrastrutture e servizi per le comunicazioni, ha raccolto 150 milioni di dollari da un fondo sovrano mediorientale. Lo ha annunciato oggi la società China Renaissance, che ha fatto da consulente per l'operazione. L'accordo di finanziamento giunge in un contesto di crescente interesse degli imprenditori e degli investitori cinesi per le opportunità di cooperazione e investimento offerte dal Medio Oriente, anche in risposta alle crescenti tensioni tra Cina e Stati Uniti. China Renaissance non ha fornito informazioni precise in merito al fondo protagonista dell'operazione finanziaria. Guodong, fondato nel 1997, gestisce 40mila stazioni base per le comunicazioni e offre centri dati per la computazione cloud in Cina. (Cip)